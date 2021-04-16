Süper Loto talihlisi İzmir'den çıktı! Bayi 4. kez büyük ikramiye kazandırdı

Süper Loto'nun 15 Nisan Perşembe günü yapılan çekilişinde, büyük ikramiye kazandıran 6 numarayı doğru bilen 1 kişi oldu. Süper Loto'nun 15 Nisan tarihli çekiliş sonuçlarına göre; şanslı rakamlar 4- 9- 37- 43- 45- 54 olarak belirlendi. 1 ile 60 rakam arasından belirlenen 6 sayının seçilmesiyle oynanan şans oyunu olan Süper Loto'da 6 rakamı doğru tahmin edenler büyük ikramiyeyi kazanıyor.

Yeni sistemde mobil ve internet üzerinden oynanabilen Süper Loto'da, dileyenler 6 rakamı otomatik ve rastgele seçebiliyor. Aynı zamanda bir kolonda 6 rakamdan daha fazlasını oynamak isteyenler sistem oyununu da seçebiliyor. Son olarak İzmir'in Gaziemir ilçesindeki bir aynı zamanda şarküteri olarak da hizmet veren bayide oynanan kupona 19 milyon 944 bin 580 liralık büyük ikramiye isabet etti.



1996 yılından beri faaliyet gösteren şarküteri dükkanını babalarından sonra iki kardeş olarak devraldıklarını söyleyen bayinin işletmecisi Zafer İleri, büyük ikramiyenin sattıkları kupona çıkmasından büyük memnuniyet duyduklarını söyledi. Daha önce de birkaç kez büyük ikramiyenin kendi bayilerinde oynanan kupona isabet ettiğini anlatan İleri, "Çok mutlu olduk. Daha önce de bu sevinci yaşamıştık. Bu dördüncü büyük ikramiyemiz oldu. Yeni oyunlardan dolayı müşterilerden talep arttı. Şanslı bir bayiyiz. Potansiyelimiz var. Bundan sonra da çıkar umarım" dedi.

Kardeşi Tamer İleri ise şunları söyledi:

"Babam rahatsızlanınca biz iki kardeş işleri devraldık. Son verdiğimiz büyük ikramiyenin sahibi, tanıdığımız müşterilerden biridir diye düşünüyorum. Çünkü belirli müşterilerimiz var. Başka yerlerden nadir gelirler. Talihliyi bekliyoruz. Merak ediyoruz kime çıktığını. Kim olduğunu tahmin etmek zor. Çünkü yüzlerce kişi geliyor."



'İNŞALLAH HAYIRLI YERLERE KULLANILIR'

Talihlinin Gaziemir'deki şarküteriden çıktığını duyan vatandaşlar da şansını denemek için aynı bayiye akın etti. Esnaf Serhan Olpak, "Gaziemir'den çıkması önemli. Zaten bu bayide çok oynayan oluyor. Kim olduğunu bilmiyoruz. Ama Gaziemir'den olduğu söyleniyor. Biz de oynadık bu hafta. Daha önce aynı bayiden çıkmıştı talihli" dedi. Metin Çağlar ise "Ben de oynarım. Arkadaşımın olduğu için güveniyor ve hep buraya geliyorum. Şans işi bu. Bana çıkarsa hayırlı bir yerlerde kullanmayı isterim. Çok sık oynamadığım için bana çıkmadı. Ama çok sık oynayanlar var. İnşallah çok sık oynayan tanıdığım birkaç kişiden biridir. İnşallah ikramiyeyi hayırlı yerlere kullanırlar" diye konuştu.

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