Süper Loto sonucu sorgulama ekranı 18 Haziran - MPİ 661. hafta Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı
Süper Loto canlı çekiliş sonuçları, Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. 18 Haziran Süper Loto canlı çekilişi sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran şanslı rakamlar, MPİ Süper Loto sonucu sorgulama ekranı üzerinden ilan edildi. 6 şanslı rakamı tahmin edenlerin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı oyunda, çekiliş sonrası gözler 661. hafta Süper Loto çekiliş sonuçlarına çevrildi. İşte, merakla beklenen 18 Haziran Süper Loto sonuçları ve ikramiye sonucu sorgulama.
Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürlük binasında gerçekleşen 18 Haziran Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı rakamlar.
18 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI
Süper Loto 661. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;
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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?
Süper Loto oyununun 660. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8.723.792,38 TL değerindeki ikramiye haftaya devretti.
SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?
İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.
Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.
İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.
Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.
Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.
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