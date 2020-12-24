Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da! 24 Aralık 2020 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ilan edildi

24 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 5, 24, 26, 28, 29 ve 37 oldu. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı ve ikramiye tutarınızı aşağıdaki linkten online olarak sorgulayabilirsiniz. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. İşte, Süper Loto sonuç ekranı ve bu akşamın şanlı numaraları.

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.