Süper Loto sonuçları sorgulama: 11 Mart Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da yayınlandı!
Süper Loto sonuçları bu akşam düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Şans oyunu tutkunları tarafından heyecanla beklenen yeni çekilişte yaklaşık 1 milyon liralık büyük ikramiye sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda millipiyangoonline’da gerçekleşen çekiliş sonrası Süper Loto sonuçları ile ikramiye kazandıran numaralar ilan edildi. Canlı Süper Loto çekilişi sonuç sorgulamaları bilet numarası girilerek online gerçekleşecek. Süper Loto kupon bilgileri de bu ekranda yer alacak. İşte 11 Mart Süper Loto sonuçları ve sorgulama ekranı.
Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da gerçekleşti. Her çekilişte büyük bir heyecana neden olan Süper Loto sonuçları bu akşam belli oldu. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 13, 30, 36, 40, 43 ve 49 oldu. Süper Loto sonuçları her hafta salı, çarşamba ve perşembe günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Süper Loto sonuç ekranı üzerinden ikramiye bilgilerinizi anında sorgulayabilirsiniz. Süper Loto sonuç ekranına aşağıdaki bağlantıdan erişim sağlayabilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.