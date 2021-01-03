Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Süper Loto çekilişi canlı yayın ekranında
Süper Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi 3 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Her çekilişte olduğu Süper Loto çekilişi de Milli Piyango Online ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak binlerce bilet sahibi, sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?
Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı başladı. Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak Süper Loto çekilişi ardından belirlenen ikramiye tutarları sahiplerine ulaşacak.
Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçları takip edilebiliyor. Çekiliş ise 21:30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından da şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak.
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