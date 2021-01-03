MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Süper Loto çekilişi canlı yayın ekranında
GeriGündem Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Süper Loto çekilişi canlı yayın ekranında
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 03.01.2021 - 15:08 | Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Süper Loto çekilişi canlı yayın ekranında

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Süper Loto çekilişi canlı yayın ekranında
Abone Olgoogle-news

Süper Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi 3 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Her çekilişte olduğu Süper Loto çekilişi de Milli Piyango Online ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak binlerce bilet sahibi, sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak?

Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı başladı. Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak Süper Loto çekilişi ardından belirlenen ikramiye tutarları sahiplerine ulaşacak. 

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçları takip edilebiliyor.  Çekiliş ise 21:30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından da şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle