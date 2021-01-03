Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Gözler Süper Loto çekilişi canlı yayın ekranında

Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı başladı. Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak Süper Loto çekilişi ardından belirlenen ikramiye tutarları sahiplerine ulaşacak.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçları takip edilebiliyor. Çekiliş ise 21:30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından da şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak.