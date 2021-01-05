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HaberlerGündem HaberleriSüper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Ocak Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
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Haber Giriş: 05.01.2021 - 10:56 | Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Ocak Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak

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Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Ocak Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak
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Süper Loto sonuçları her hafta yapılan çekilişlerin ardından belli oluyor. Şans oyununu oynayanlar canlı yayında gerçekleştirilen çekilişleri yakından takip ediyorlar. Süper Loto sonuçları salı, perşembe ve pazar günleri açıklanıyor. İşte 5 Ocak Süper Loto çekilişi ile ilgili detaylar

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da yapılacak. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklanacak. Şans oyununu oynayanlar sorgulamalarını yapabilecekler. Aşağıdaki link üzerinden Süper Loto sonuçları açıklanır açıklanmaz sorgulamanızı yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak 5 Ocak Süper Loto sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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