Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 5 Eylül Süper Loto sonuçları millipiyangoonline'da

Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21:30’da yapılacak. Süper Loto sonuçları her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanıyor. Çekilişler canlı yayında, noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanacak. Sonuçlar açıklanır açıklanmaz aşağıdaki link üzerinden sorgulamanızı yapabilirsiniz.

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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.

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