Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? 3 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline'da olacak!
Süper Loto sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi 3 Ocak tarihinde gerçekleşecek. Her çekilişte olduğu Süper Loto çekilişi de Milli Piyango Online ekranı üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Biletlerine ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak binlerce bilet sahibi, Süper Loto sonuç ekranına kilitlenmiş durumda. Peki, Süper Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte, 3 Ocak Süper Loto çekilişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.
Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline üzerinden gerçekleştirilen Süper Loto'da çekiliş heyecanı başladı. Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda yapılacak Süper Loto çekilişi ardından belirlenen ikramiye tutarları sahiplerine ulaşacak.
Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebiliyor veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçları takip edilebiliyor. Çekiliş ise 21:30'da düzenlenecek. Çekilişin ardından da şanslı numaralar www.millipiyangoonline.com adresinde olacak.
Süper Loto oynamanın kuralları neler?
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor!
Sisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.
Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.
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