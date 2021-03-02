Süper Loto sonuçları için geri sayım… Süper Loto çekilişi saat kaçta?

Sisal Şans'ın oyunlarından Süper Loto kazandırıyor. Canlı yayında ve noter huzurunda gerçekleştirilen çekiliş ile binlerce lira kazanmak mümkün. Şans oyunu tutkunlarının en çok rağbet gösterdiği çekilişlerden biri olan Süper Loto'nun 2021 Mart ayındaki ilk çekilişi bugün yapılacak. Akşam saatlerinde canlı yayında açıklanacak olan Süper Loto sonuçları Milli Piyango Online ekranı üzerinden de paylaşılacak.

Süper Loto, Salı, Perşembe, Pazar günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.