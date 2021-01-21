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Haber Giriş: 21.01.2021 - 22:37 | Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları canlı yayında belli oldu - 21 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!

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Süper Loto sonuçları canlı yayında belli oldu - 21 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da!
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Süper Loto sonuçları bu akşam yapılan çekilişin ardından belli oldu. En çok rağbet gören şans oyunlarından Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi gerçekleşti. Sisal Şans tarafından noter huzurunda ve canlı yayında düzenlenen çekiliş sonrası 21 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.com'da erişime açıldı. Şans oyunu müdavimlerinin heyecanla beklediği çekilişte kazandıran numaraların açıklanmasıyla sonuç sorgulama ekranına yönelik araştırmalar hız kazandı. İşte, Süper Loto canlı çekilişiyle ilgili ayrıntılı bilgiler.

21 Ocak 2021 tarihli Süper Loto çekilişi 21:30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden gerçekleşen Süper Loto çekilişinde kazandıran şanslı numaralar 22, 29, 39, 46, 48 ve 60 oldu. Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenlenen çekilişin sonuçları  millipiyangoonline.com'da yayınlanıyor.  Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı ve ikramiye kupon bilgilerinizi aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz. 

 

 

Süper Loto sonuçları canlı yayında belli oldu - 21 Ocak Süper Loto sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline.comda

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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