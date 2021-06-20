Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı - 20 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralar millipiyangoonline'da
Süper Loto sonuçları heyecan dolu çekilişin ardından millipiyangoonline'da belli oldu. Son çekilişte 33 milyon 500 bin TL'yi devreden Süper Loto'nun yeni çekilişinde bu meblağ sahibini aradı. Sisal Şans tarafından noter huzurunda düzenlenen canlı çekiliş ile Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar erişime açıldı. Gözler şimdi bu akşamki Süper Loto çekiliş sonuçları sorgulama ekranında. İşte, 20 Haziran Süper Loto sonuçları ve Süper Loto canlı çekilişi ile ilgili detaylar
Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı. Her hafta salı, perşembe ve pazar günleri yapılan çekilişlerin ardından yayınlanan Süper Loto sonuçları millipiyangoonline ekranından sorgulanıyor. Süper Loto çekiliş sonuçlarınızı aşağıdaki bağlantıdan kolayca öğrenebilirsiniz.
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SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.
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