Süper Loto sonuçları belli oldu! Sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı Mesut Özile büyük tepki, Muslera...Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde saha karıştı! Mesut Özil'e büyük tepki, Muslera...#Galatasaray
Covid-19da son durum belli oldu Aşısızlara flaş çağrıCovid-19'da son durum belli oldu! Aşısızlara flaş çağrı#Koronavirüs
Putin haklı çıktı... ABDyi ayağa kaldıran itirafPutin haklı çıktı... ABD'yi ayağa kaldıran itiraf #Putin
Fenerbahçe, Galatasarayı 90+4te devirdiFenerbahçe, Galatasaray'ı 90+4'te devirdi#Galatasaray
Burak Elmastan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: Art niyetli bir hakem vardıBurak Elmas'tan Fenerbahçe maçı sonrası açıklama: 'Art niyetli bir hakem vardı'#Galatasaray
Her şey bir anda oldu Mahalleli sokağa döküldü... 5 bina boşaltıldıHer şey bir anda oldu! Mahalleli sokağa döküldü... 5 bina boşaltıldı!#İzmir
Ve ortaya çıktı En yetkili isimden dikkat çeken açıklamaVe ortaya çıktı! En yetkili isimden dikkat çeken açıklama#Peng Shuai
Bulgaristanda cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli olduBulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları belli oldu#Bulgaristan
Vahşet Vücudu bulundu ama başı bulunamadıVahşet! Vücudu bulundu ama başı bulunamadı#Zonguldak
Libya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı İşte müthiş operasyonun perde arkasıLibya’daki Türkler 2 yıl sonra kurtarıldı! İşte müthiş operasyonun perde arkası#Halil Gözel
Her yıl aşı olacak mıyız Uğur Şahinden açıklama geldiHer yıl aşı olacak mıyız? Uğur Şahin'den açıklama geldi#Koronavirüs
Maç sonu çileden çıktı Trabzonspor öncesi hesap karıştıMaç sonu çileden çıktı! Trabzonspor öncesi hesap karıştı#Vavacars Fatih Karagümrük
Bu acıya yürek dayanmaz Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyorBu acıya yürek dayanmaz! Oğlu öldüğünden beri her gün aynı şeyi yapıyor#Hindistan
Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...Evcil hayvanlarınızla uyuyor musunuz? Bu haber sizi çok ilgilendiriyor...#Uyku Sağlığı
Nevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecekNevzat Aydın ile Zeynep Zenel, 23-27 Şubat’ta Maldivler’de evlenecek#Nevzat Aydın
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto sonuçları belli oldu! Sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye
Süper Loto sonuçları belli oldu Sonuç ekranı millipiyangoonlineda

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 9, 28, 30, 33, 44 ve 46 oldu.

Haberin Devamı

Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Süper Loto, bu akşam 21.30'da çekildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 9, 28, 30, 33, 44 ve 46 oldu.

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA - TIKLA/ÖĞREN

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Haberin Devamı

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı

Gürkan - Şebnem Uygun çiftinin bebek heyecanı!

#Bengü
Çip krizi 2. ele yaradı

Çip krizi 2. ele yaradı

#Çip Krizi
Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

Murat Yıldırım: Iman’a ikinci görüşümde evlenme teklif ettim

#Murat Yıldırım