Süper Loto sonuçları belli oldu... MPİ canlı Süper Loto 20 Şubat çekiliş sonucu sorgulama

'20 Şubat Süper Loto sonuçları' perşembe akşamı noter huzurunda yapılan kuranın ardından Milli Piyango İdaresi'nin internet sitesinden erişime açıldı. 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiyenin geçen haftadan devrettiği Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran numaralar, Süper Loto kuponlarını hazırlayan vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. 6 bilenin büyük ikramiyeyi almaya hak kazandığı 644. hafta 20 Şubat 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları MPi Süper Loto sorgulama ekranından öğrenilecek. İşte, Süper Loto sonuçları ve Süper Loto sonuç sorgulama sayfası.

Süper Loto oyununun 644. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 478 bin 648,39 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 46 kişi 11 bin 758,50'şer lira, 4 bilen 3 bin 134 kişi 187,40'ar lira, 3 bilen 65 bin 986 kişi 15'er lira ikramiye kazandı.

20 ŞUBAT SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenen Süper Loto çekilişleri saat 21:15'ten sonra ilan edildi. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası bu hafta çıkan 6 şanslı rakam kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde çıkan şanslı numaralar;

16-24-25-30-39-42

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne oldu?

Süper Loto oyununun 643. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 8 bin 765'er lira, 4 bilen 3 bin 66 kişi 167'şer lira, 3 bilen 62 bin 707 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto ikramiyeleri en son ne zaman alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.