Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Bill Gatesten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladıBill Gates'ten flaş uyarı... Sıradaki tehdidi açıkladı#Bill Gates
Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...Fenerbahçe-Hatayspor maçına Arda Güler damgası! Bir ilk yaşadı, taraftardan övgü...#Fenerbahçe
Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı#Unkapanı
Ukrayna krizinde ABDden bir iddia daha... Emri verdi'Ukrayna' krizinde ABD'den bir iddia daha... 'Emri verdi'#Ukrayna
Cumhurbaşkanı Erdoğandan önemli mesajlar Kongoya Covid-19 aşısı desteğiCumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar! Kongo'ya Covid-19 aşısı desteği#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Covid-19da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüşCovid-19'da sıcak gelişme... Vakalarda dikkat çeken düşüş!#Koronavirüs
Koronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü Aynı aileden 9ncu kurbanKoronavirüs kâbus gibi üzerlerine çöktü! Aynı aileden 9'ncu kurban#Koronavirüs
Fenerbahçe, Hatayspor karşısında penaltılarla güldüFenerbahçe, Hatayspor karşısında penaltılarla güldü#Fenerbahçe
Tuğçenin kâbusu olmuştu... Hapisten çıkıp yine dehşet saçtıTuğçe'nin kâbusu olmuştu... Hapisten çıkıp yine dehşet saçtı#Tuğçe Çelik
Yunanistandaki feribot faciasından kötü haber geldiYunanistan'daki feribot faciasından kötü haber geldi!#Yunanistan
Fenerbahçe Bekoyu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi olduFenerbahçe Beko'yu 14 sayıyla yenen Anadolu Efes kupanın sahibi oldu#Fenerbahçe Beko
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsünün açılışını 18 Martta gerçekleştirme kararı aldıkCumhurbaşkanı Erdoğan: 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışını 18 Mart'ta gerçekleştirme kararı aldık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Lider Trabzonspora 45 dakika yetti Alanyada farklı zaferLider Trabzonspor'a 45 dakika yetti! Alanya'da farklı zafer#Süper Lig
Prof. Dr. Şenden hava durumu uyarısı Yağış geri geliyor Prof. Dr. Şen'den hava durumu uyarısı! Yağış geri geliyor#Hava Durumu
Mustafa Sandalın nişan kıyafeti çok konuşulduMustafa Sandal'ın nişan kıyafeti çok konuşuldu#Mustafa Sandal
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye
Süper Loto sonuçları açıklandı Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonlineda

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinin sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Haberin Devamı

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haberin Devamı

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle

BAKMADAN GEÇME!

Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor... Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

'Artık şarkıların sonu bile beklenmiyor...' Her şeye rağmen direnen mekân: Unkapanı

#Unkapanı
1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı

1889’da 1 milyondan fazla kişinin ölümüne neden olmuştu: Covid-19, Rus gribinin devamı mı?

#Rus Gribi
Wordle çılgınlığı Türkçeye geldi Oyunun Türk yazılımcısı: Kelimeleri rastgele seçiyorum

Wordle çılgınlığı Türkçe'ye geldi! Oyunun Türk yazılımcısı: "Kelimeleri rastgele seçiyorum"

#Wordle