Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Kritik eşik aşıldı Vakalar 100 bini geçti, vefatlardaki durum üzücüKritik eşik aşıldı! Vakalar 100 bini geçti, vefatlardaki durum üzücü#Koronavirüs
Galatasarayda Gedson Fernandes transferi zora girdi Benfica da rahatsız...Galatasaray'da Gedson Fernandes transferi zora girdi! Benfica da rahatsız...#Transfer
Elektrik faturası ne kadar düşecek Uzman isim canlı yayında hesapladıElektrik faturası ne kadar düşecek? Uzman isim canlı yayında hesapladı#Elektrik Faturası
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbula ne yaptıysak biz yaptıkCumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul'a ne yaptıysak biz yaptık#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Krizde sıcak gelişme: ABDden gözdağı Sonuçları hızlı ve ağır olurKrizde sıcak gelişme: ABD'den gözdağı! 'Sonuçları hızlı ve ağır olur'#Anthony Blinken
YUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendiYUVAM hesapları ile ilgili usul ve esaslar belirlendi#Euro
Lübnana destek ve işbirliği mesajı: Hedef 1.8 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmakLübnan'a destek ve işbirliği mesajı: Hedef 1.8 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Batı Afrika ayakta: Darbe girişimi Can kayıpları varBatı Afrika ayakta: Darbe girişimi! Can kayıpları var#Gine Bissau
F.Bahçede sıcak saatler Çifte anlaşma ve o sözlerF.Bahçe'de sıcak saatler! Çifte anlaşma ve o sözler#Transfer
Aşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracakAşının yerini alacak... Koronaya son darbeyi vuracak!#Kovid Aşısı
Yunanistan bir kez daha karıştı Sağlık çalışanları sokaklara döküldüYunanistan bir kez daha karıştı! Sağlık çalışanları sokaklara döküldü#Yunanistan
Üniversitede panik Onlarca kişi hastanelik oldu Sayı daha da artabilirÜniversitede panik! Onlarca kişi hastanelik oldu! Sayı daha da artabilir#Üniversite
Ya ben ya o Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı | 7 SORU 7 CEVAP'Ya ben ya o' Efsane müzisyen resti çekti, peki Spotify ne yaptı? | 7 SORU 7 CEVAP#Spotify
İnanılmaz Ve rekor... 770 kilometreye ulaştıİnanılmaz! Ve rekor... 770 kilometreye ulaştı#ABD
Bahçeliden İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştirBahçeli'den İmamoğlu tepkisi: İstanbul, İstanbul olalı böyle zulüm görmemiştir#MHP
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto sonuçları açıklandı! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye
Süper Loto sonuçları açıklandı Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonlineda

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişinde 6 milyon 432 bin 82 TL'lik büyük ikramiye sahibini bulurken, çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da açıklandı.

Haberin Devamı

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

ÇEKİLİŞ SONUÇLARINI ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haberin Devamı

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı

BAKMADAN GEÇME!

Taylor Swift tek tweetle bitirebilir Spotifyda neler oluyor | 7 SORU 7 CEVAP

'Taylor Swift tek tweet'le bitirebilir' Spotify'da neler oluyor? | 7 SORU 7 CEVAP

#Spotify
ABD askerleri Ukraynada... Florida Ulusal Muhafızlarından Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi

ABD askerleri Ukrayna'da... Florida Ulusal Muhafızları'ndan Ukrayna ordusuna roketatar eğitimi!

#Ukrayna
Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

Kurak topraklara ‘kumaş’la su depoluyor

#Beren Kayalı