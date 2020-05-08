Süper Loto sonuçları açıklandı: 9 milyon devretti - 7 Mayıs 2020 MPİ Süper Loto sonuç sorgulama

Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto oyununun 655'nci hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nce noter huzurunda çekiliş heyeti tarafından gerçekleşti. Canlı Süper Loto çekilişinin ardından Süper Loto'nun bu akşamki sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Süper Loto çekilişi takibi yapan şans oyunu meraklılarının gözü şimdi Süper Loto'da ikramiye kazandıran şanslı 6 rakamda. 7 Mayıs Süper Loto sonuç ekranından Süper Loto ikramiye ve kupon sorgulamaları gerçekleşiyor. İşte, Süper Loto'da bu hafta çıkan numaralar ve 655. hafta Süper Loto sonuçları.

7 MAYIS SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Milli Piyango İdaresi'nce (MPİ) düzenlenen Süper Loto çekilişleri saat 21:15'ten sonra ilan edildi. Noter huzurunda yapılan canlı Süper Loto çekilişi sonrası bu hafta çıkan 6 şanslı rakam kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde çıkan şanslı numaralar;

Süper Loto oyununun 655'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 9 milyon 319 bin 872 lira 72 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 64 kişi 8 bin 556 lira 80'er kuruş, 4 bilen 3 bin 408 kişi 174 lira 55'er kuruş ve 3 bilen 68 bin 162 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI

Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde ne oldu?

Süper Loto oyununun 654'üncü hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 6 milyon 901 bin 625 lira 53 kuruş tutarındaki ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 88 kişi 5 bin 671 lira 25'er kuruş, 4 bilen 3 bin 56 kişi 177 lira 5'er kuruş ve 3 bilen 59 bin 949 kişi 15 lira 25'er kuruş ikramiye kazandı.

Süper Loto ikramiyeleri en son ne zaman alınır?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.