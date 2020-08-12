Süper Loto sonuçları açıklandı

Çekilişte 5 tutturan 8 kişi 26 bin 894 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 552 kişi 606 lira 30’ar kuruş, 3 bilenler 30 lira 45’er kuruş, 2 bilenler 3 lira 20’şer kuruş kazandı.

‘ÇILGIN’ İKRAMİYE BUGÜN ÇEKİLİYOR

Sisal Şans’ın son çekilişini 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 51 milyon 982 bin 321 TL devretti. Artan ikramiyesiyle bugün saat 21.30’da yapılacak çekiliş heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 21.30’da düzenleniyor.

ŞANS TOPU 20.00’DE

Diğer bir çekiliş heyecanı ise bugün 20.00’deki Şans Topu’nda yaşanacak. İlk çekilişin 5 Ağustos’ta yapıldığı Şans Topu’nda 498 bin 106 bin TL’lik ikramiye devretmişti.