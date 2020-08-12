MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSüper Loto sonuçları açıklandı
GeriGündem Süper Loto sonuçları açıklandı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Haber Giriş: 12.08.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Süper Loto sonuçları açıklandı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Süper Loto sonuçları açıklandı
Abone Olgoogle-news

Süper Loto’da 6 bilen çıkmayınca 27 milyon 253 bin 915 lira devretti.

Çekilişte 5 tutturan 8 kişi 26 bin 894 lira 20’şer kuruş, 4 bilen 552 kişi 606 lira 30’ar kuruş, 3 bilenler 30 lira 45’er kuruş, 2 bilenler 3 lira 20’şer kuruş kazandı.

‘ÇILGIN’ İKRAMİYE BUGÜN ÇEKİLİYOR

Süper Loto sonuçları açıklandı

Sisal Şans’ın son çekilişini 10 Ağustos Pazartesi günü gerçekleştirdiği Çılgın Sayısal Loto, 51 milyon 982 bin 321 TL devretti. Artan ikramiyesiyle bugün saat 21.30’da yapılacak çekiliş heyecanla bekleniyor. Çılgın Sayısal Loto çekilişleri pazartesi, çarşamba ve cumartesi günleri olmak üzere artık haftanın 3 günü saat 21.30’da düzenleniyor.

ŞANS TOPU 20.00’DE

Diğer bir çekiliş heyecanı ise bugün 20.00’deki Şans Topu’nda yaşanacak. İlk çekilişin 5 Ağustos’ta yapıldığı Şans Topu’nda 498 bin 106 bin TL’lik ikramiye devretmişti. 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle