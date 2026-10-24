Süper Loto heyecanı: Büyük ikramiye 740 milyon 252 bin 651 TL’ye ulaştı

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Süper Loto’da büyük ikramiye 740 milyon 252 bin 651 TL’ye ulaştı. Süper Loto’nun büyük ikramiyesi için çekiliş 25 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Milyonluk hayallere ortak olmak isteyen oyunseverler bayilerde yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

Bugüne kadar Süper Loto’da çıkan en yüksek ikramiye, 21 Haziran Pazar günü gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinde, Adıyaman Kahta’tan oynayarak 6 bilen bir talihlinin kazandığı 1 milyar 98 milyon 660 bin 716 TL’lik rekor ikramiyeyi olmuştu.

‘UĞURLU BAYİ OLARAK ANILIYORUZ’

Kentte merkez Seyhan ilçesindeki Denizli Mahallesi’nde bulunan Milli Piyango bayisini işleten Ali Bıldırcın, 18 yıldır şans oyunları bayisi işlettiklerini ve yıllardır çok sayıda ikramiye dağıtmaları nedeniyle bölgede ‘uğurlu bayi’ olarak anıldıklarını belirtti. Yaklaşık 1 ay önce bir vatandaşa Çılgın Sayısal Loto’dan 2 milyon 250 bin TL ikramiye verdiklerini söyleyen Bıldırcın, “Şans oyunlarının pratikleşmesiyle birlikte vatandaşımızın heyecanı da arttı. Haftanın farklı günlerinde oyun oynanabilmesi ve sonuçların da kısa sürede çıkması vatandaştaki ilgiyi de artırdı. Böylelikle ikramiyeler de çok daha fazla çıkmaya başladı” diye konuştu.

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‘SÜPER LOTO REKORA KOŞUYOR’

Süper Loto’nun 740 milyon TL’yi aşan büyük ikramiyesini vurgulayan Ali Bıldırcın, “Şu an en büyük ilgi Süper Loto’dan yana oluyor. Zaten 740 milyon gibi bir rakamın oluşması ilginin de ne kadar büyük olduğunun ispatı oluyor. Bu durum bizi de vatandaşlarımızı da çok mutlu ediyor. Vatandaşımızda müthiş bir heyecan var. Şimdi karekod okutarak ‘Bayim Cepte’ uygulaması da kullanılıyor. Ayrıca geçmiş yıllara göre ikramiye oranları da arttı. Eskiden mesela 3-4-5 bilen vatandaşın şu an aldığı para 10’a, 15’e katlanmış durumda. Bu da genel bir memnuniyet yarattı. Küçük de olsa bir ikramiye kazanmak vatandaşımızı mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

‘ÇOCUKLARIMA EV VE ARABA ALIRIM’

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Esnaf Murat Savaş, şansını denediğini belirterek, zaman zaman küçük de olsa ikramiyeler yakaladığını söyledi. Savaş, “740 milyon 252 bin 651 TL’lik büyük ikramiye bana çıkarsa çocuklarımla daha iyi bir yaşantı sürmek isterim. Onlara ve kendimize ev ve araba alırım. Birkaç arkadaşımın da bu bayiden oynadığı oyunla ikramiyeler kazandığına şahit oldum. Herkesin şansını denemesini isterim. Kimse bana çıkmaz demesin, o gün kim en şanslı ise ona çıkacak” dedi.

'ŞANSIMA GÜVENİYORUM, İKRAMİYELER ALDIM’

Bayide Süper Loto oynayan manav Murat Dursun ise şansına güvendiğini söyleyerek, “Ben şansıma güveniyorum. Sonucu beklemek çok zevkli ve heyecanlı oluyor. Daha önce 10 bin TL, 20 bin TL gibi rakamlar kazandım. Daha büyük rakamları da kaçırdığım oldu. İnşallah büyük ikramiye bana çıkar. Çocuklarımın iyi bir eğitim ve iyi bir yaşam sürmesi için büyük ikramiyeyi o yönde değerlendirirdim. Yardıma ihtiyacı olanlara da yardımcı olurdum” diye konuştu.

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‘BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKARSA OĞULLARIMI EVLENDİRECEĞİM’

Oyunsever Oktay Sönmez “Şansım güçlüdür. Şans oyunlarından daha önce para kazandım ve ihtiyacım olan eşyalarımı aldım, çocuklarımla paylaştım. Oynadığım zamanlar genelde ikramiye çıkıyor. Pazar günkü büyük ikramiye bana çıkarsa iki oğlum var onları evlendirmeyi düşünüyorum” dedi.

Süper Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından Milli Piyango Online web sitesinde ve Milli Piyango Online Uygulaması’nda yayınlanıyor.