Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
İngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilirİngiliz bakandan flaş iddia: Ukrayna krizi yıllarca sürebilir!#Rusya
Ruslar bankamatiklere akın ettiRuslar bankamatiklere akın etti#Rusya
Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...#Budapeşte Memorandumu
ABden Rusyaya bir darbe daha Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor... Rus devlet medyasına yasak AB'den Rusya'ya bir darbe daha! Hava sahası Rus uçaklarına kapanıyor... Rus devlet medyasına yasak#AB
Putinden orduya yeni talimat: Özel savaş durumu emriPutin'den orduya yeni talimat: Özel savaş durumu emri#Rusya
Covid-19da sevindiren gelişme... Vakalarda düşüş trendi dikkat çekiyorCovid-19'da sevindiren gelişme... Vakalarda düşüş trendi dikkat çekiyor#Koronavirüs
Putinin nükleer güç emri... Ukraynadan yanıt: Dünya için felaket dedi ve meydan okuduPutin'in nükleer güç emri... Ukrayna'dan yanıt: 'Dünya için felaket' dedi ve meydan okudu#Ukrayna
Son dakika: Bakan Çavuşoğlundan Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin açıklamaSon dakika: Bakan Çavuşoğlu'ndan Rusya - Ukrayna savaşına ilişkin açıklama#Ukrayna
Erzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, Savaşa hayır yazılı tişörtü giymediErzurumsporlu futbolcu Aykut Demir, "Savaşa hayır" yazılı tişörtü giymedi#Aykut Demir
Ukrayna savaşı 4. gününde... Rusyanın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandıUkrayna savaşı 4. gününde... Rusya'nın Ukrayna saldırısı dış basında nasıl yankılandı?#Rusya
Ukraynanın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusyanın korkunç planını anlattıUkrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Rusya'nın korkunç planını anlattı#Ukrayna
Harkivde sokak savaşı İlk görüntüler geldiHarkiv'de sokak savaşı! İlk görüntüler geldi#Ukrayna
En tehlikelisi Instagram... Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru Nasıl korunabiliriz'En tehlikelisi Instagram...' Rusya Ukrayna savaşında yanlış bilgi yağmuru! Nasıl korunabiliriz?#Rusya
Meteorolojiden hava durumu uyarısı İstanbula kar geliyorMeteoroloji'den hava durumu uyarısı! İstanbul'a kar geliyor#İstanbul
Allahım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'Allah'ım canım babamı bize ve torunlarına bağışla...'#Seray Sever
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye

Süper Loto çekilişi, bu akşam 21.30'da gerçekleştirildi. Süper Loto çekilişi, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haberin Devamı

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Batı Ukraynaya ihanet mi etti 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

Batı Ukrayna'ya ihanet mi etti? 28 yıl önce atılan imza ve tutulmayan sözler...

#Budapeşte Memorandumu
Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

Karadeniz, ABD casus uçaklarına kaldı! Durmadan uçup anlık veri paylaşıyorlar

#Karadeniz
Ukraynadan ayrılan Türkler, Türkiyeye ulaşmaya başladı... Yolda tanklar yanıyordu Türkiyeye 22 saatte geldik

Ukrayna'dan ayrılan Türkler, Türkiye'ye ulaşmaya başladı... 'Yolda tanklar yanıyordu! Türkiye'ye 22 saatte geldik'

#Ukrayna