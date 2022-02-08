Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Marius Sumudica taciz iddialarına isyan etti Bu tarz şeyler asla söyleyemezsinMarius Sumudica taciz iddialarına isyan etti! "Bu tarz şeyler asla söyleyemezsin"#Marius Sumudica
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Vefatlardaki tablo çok üzücü Bakan Koca bir kez daha uyardı: Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcıVefatlardaki tablo çok üzücü! Bakan Koca bir kez daha uyardı: 'Bu iki bilgi hepimiz için uyarıcı'#Koronavirüs
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Sedef Kabaşa tazminat davasıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sedef Kabaş'a tazminat davası!#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Canlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçı başladıCanlı: Fenerbahçe - Kayserispor maçı başladı#Süper Lig
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Şarkıcı Ebru Elvere dolandırıcılık şokuŞarkıcı Ebru Elver'e dolandırıcılık şoku#Ebru Elver
Miras kavgası aile faciasına döndü Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdıMiras kavgası aile faciasına döndü! Ağabey, kardeşi ve yengesine kurşun yağdırdı#Miras
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Burak Elmas: UEFA final bileti bendenBurak Elmas: "UEFA final bileti benden"#Macron
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Ünlü isme tepki İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucuÜnlü isme tepki! 'İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucu' #Jadé Tuncdoruk
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye

Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişini Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

Haberin Devamı

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Haberin Devamı

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi