Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Vakalarda olumlu sinyaller... İşte Covid-19da son durumVakalarda olumlu sinyaller... İşte Covid-19'da son durum#Koronavirüs
Gündeme bomba gibi düştü Ses kaydı ortaya çıktıGündeme bomba gibi düştü! Ses kaydı ortaya çıktı#Alec Baldwin
G.Sarayda derbi öncesi büyük buluşma Gedson Fernandes sürprizi...G.Saray'da derbi öncesi büyük buluşma! Gedson Fernandes sürprizi...#Galatasaray
Canlı | Kadıköyde tempo yüksekCanlı | Kadıköy'de tempo yüksek!#Fenerbahçe Aytemiz Alanyaspor
Aylar süren takip ortaya çıkardı... İşte dünyadaki en tehlikeli eşyaAylar süren takip ortaya çıkardı... İşte dünyadaki en tehlikeli eşya!#Koronavirüs
Bakan Soyludan Hafıza Odası tepkisi Bedirhan Bebeki hatırlatıp sorduBakan Soylu'dan 'Hafıza Odası' tepkisi! 'Bedirhan Bebek'i hatırlatıp sordu#Süleyman Soylu
Bir aile feci şekilde can vermişti.. Gözyaşları sel olduBir aile feci şekilde can vermişti.. Gözyaşları sel oldu!#Kaza
İzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto Tepki gösterdiler: Bu söylenecek kelime miİzmir’de Kılıçdaroğlu’na protesto! Tepki gösterdiler: Bu söylenecek kelime mi?#İzmir
Diyarbakırda ilginç keşif Numuneler TÜBİTAKa gönderilecekDiyarbakır'da ilginç keşif! Numuneler TÜBİTAK'a gönderilecek#Amida Höyük
Yavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı Saniye saniye görüntülendiYavaş’ın korumaları gazetecileri yumrukladı! Saniye saniye görüntülendi#Mansur Yavaş
Tedarik krizi ABDyi de vurdu... Boş rafları böyle sakladılarTedarik krizi ABD'yi de vurdu... Boş rafları böyle sakladılar!#Tedarik Krizi
Marmaranın risk haritası açıklandıMarmara'nın risk haritası açıklandı#İklim Krizi
Dünyayı şoke eden rapor... Çinin korona planı deşifre olduDünyayı şoke eden rapor... Çin'in korona planı deşifre oldu!#Çin
Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'Aziz Yıldırım bana 5,5 milyon dolar teklif etti'#Ali Tandoğan
Aslı Şenden Linete Sahneden selam vermedin tepkisiAslı Şen'den Linet'e "Sahneden selam vermedin" tepkisi#Aslı Şen
HABERLERGündem Haberleri

Süper Loto çekilişi için heyecanlı bekleyiş! Süper Loto sonuç ekranı millipiyangoonline'da

#Süper Loto Çekilişi#Milli Piyango#İkramiye

Merakla beklenen, Süper Loto çekilişi bu akşam 21.30'da gerçekleştirilecek. Süper Loto çekilişini, Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

 

Haberin Devamı

Süper Loto; Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü 21.30'da çekiliyor

ÇEKİLİŞ HEYECANI MİLLİPİYANGOONLİNE.COM'DA SÜRÜYOR

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Haberin Devamı

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Süper Loto Çekilişi#Milli Piyango#İkramiye

BAKMADAN GEÇME!

Sienna Fotoğraf Ödüllerinin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslana verildi

Sienna Fotoğraf Ödülleri'nin kazananları belli oldu... Birincilik ödülü Türk fotoğrafçı Mehmet Aslan'a verildi!

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı Hamsik, Atınç Nukan ve...

Göztepe-Trabzonspor maçında saha karıştı! Hamsik, Atınç Nukan ve...

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Mahkemeden ‘hediye kartını yenileyin’ kararı

Merve İldenizin Bodrumdaki hayatı: 5 yıldır İstanbula gelmedim

Merve İldeniz'in Bodrum'daki hayatı: 5 yıldır İstanbul'a gelmedim

Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçede işin ne

"Büyük düşünmüyorsan Fenerbahçe'de işin ne!"