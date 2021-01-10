Süper Loto çekiliş sonuçları saat kaçta açıklanacak? 10 Ocak Süper Loto çekiliş saati için bekleyiş...

Bu haftanın üçüncü Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşecek. Salı, perşembe ve pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılan Süper Loto çekilişinde şanslı numaraları tahmin eden çıkmadıkça büyük ikramiye bir sonraki çekilişe devrederek katlanıyor. Süper Loto'da devreden büyük ikramiye 27.798.790 TL olarak belirlenmişti. Büyük ikramiye umuduyla aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden binlerce bilet sahibinin gözü çekiliş saati ve sonuç sorgulama ekranında.

10 Ocak Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da başlayacak. Süper Loto çekilişi Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izlenebilecek. Bilet sahipleri Milli Piyango Online ekranı üzerinde bilet sorgulama yapabilecek.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.