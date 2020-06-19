Süper Loto çekiliş sonuçları belli oldu: 5. devir gerçekleşti - MPİ 18 Haziran Süper Loto sorgulama ekranı

Her hafta perşembe günleri düzenlenen Süper Loto çekilişinde heyecanlı bekleyiş sona erdi. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda Milli Piyango İdaresi'nin Genel Müdürlük binasında gerçekleşen 18 Haziran Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar kamuoyuna duyuruldu. İşte, Süper Loto sonuçları ve ikramiye kazandıran şanslı rakamlar.

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11.561.981,70 TL haftaya devretti.

18 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto 661. hafta çekilişi saat 21:15'te başladı. Çekiliş sonucu kazandıran numaralar şunlar oldu;



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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Süper Loto oyununun 660. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 8.723.792,38 TL değerindeki ikramiye haftaya devretti.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.