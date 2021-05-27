Süper Loto canlı çekiliş sonuçları yayınlandı: Millipiyangoonline 27 Mayıs Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları Sisal Şans tarafından düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Bu akşam 18 milyon 826 bin liralık büyük ikramiye sahibini aradı. 27 Mayıs Süper Loto sonuçlarına göre, ikramiye kazandıran şanslı rakamlar, millipiyangoonline. com Süper Loto sonucu sorgulama ekranı üzerinden ilan edildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar 12, 27, 36, 40, 47 ve 53 oldu. İşte, 27 Mayıs Süper Loto canlı çekiliş sonucu sorgulama ekranı
27 Mayıs Süper Loto çekilişi bu akşam 21:30'da gerçekleşti. Heyecan dolu çekilişte kazandıran numaralar 12, 27, 36, 40, 47 ve 53 oldu. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL’dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınızla Ortak Bilet satın alabilirsiniz. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto oynamak için ister www.millipiyangonline.com’a girebilir, ister Milli Piyango uygulamasını kullanabilir, isterseniz de size en yakın satış noktasını ziyaret edebilirsiniz.
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