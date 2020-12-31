Süper Loto canlı çekiliş sonuçları millipiyangoonline.com'da açıklandı - 31 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı
Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş bu akşam sona erdi. En çok rağbet gören şans oyunlarından olan Süper Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi tamamlandı. Noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşen çekilişin ardından kupon yapan binlerce şans oyunu tutkunu, kazandıran numaralara odaklandı. Süper Loto sonuçları millipiyangooline.com'da online sorgulanacak. İşte, 31 Aralık Süper Loto sonuç sorgulama ekranı ve çekiliş sonuçları.
31 Aralık 2020 tarihli Süper Loto çekilişi bu akşam gerçekleşti. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran şanslı numaralar 4, 18, 23, 26, 36 ve 56 oldu. Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor. Süper Loto sonuçlarınızı aşağıdaki linkten sorgulayabilirsiniz.
SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SÜPER LOTO KURALLARI
1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.
Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.
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