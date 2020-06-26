Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu 25 Haziran - MPİ 662. hafta Süper Loto sonucu sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında noter canlı çekiliş heyeti huzurunda gerçekleşen 25 Haziran 2020 Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu. Geçen haftaki çekilişte büyük ikramiye devretmişti. İşte, bu haftanın Süper Loto sonuçları ve şanslı rakamları.

25 HAZİRAN SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 662. hafta hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te başladı. Noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

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SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun geçen haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 11.561.981,70 TL devretti.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.