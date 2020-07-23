Süper Loto canlı çekiliş sonuçları belli oldu 23 Temmuz 2020 - MPİ 666. hafta Süper Loto sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları her hafta zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. 23 Temmuz Perşembe akşamı Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü'nün merkezinde düzenlenen çekilişle beraber, Süper Loto sonuçları kamuoyuna duyuruldu ve 6 şanslı rakamı tahmin edenler ikramiyeleri almaya hak kazandı. İşte, bu haftanın Süper Loto çekiliş sonuçları.

23 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 666. hafta çekilişi Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te başladı. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş sonrası kazandıran numaralar şunlar oldu;

SÜPER LOTO SONUÇ SORGULAMA EKRANI

SÜPER LOTO'DA GEÇEN HAFTA NE OLDU?

Milli Piyango İdaresi'nden yapılan açıklamaya göre, geçen haftaki çekilişte 6 bilen çıkmayınca 3.984.094,90 TL devretti.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.