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Haber Giriş: 02.07.2020 - 21:25,Son Güncelleme:

2 Temmuz 2020 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ 663. hafta Süper Loto sorgulama

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2 Temmuz 2020 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ 663. hafta Süper Loto sorgulama
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Süper Loto sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin yaptığı duyurunun ardından belli oldu. 2 Temmuz Perşembe akşamı gerçekleşen Süper Loto canlı çekilişinde, ikramiye kazandıran numaralar MPİ sorgulama ekranından ilan edildi. Geçtiğimiz hafta Süper Loto'da büyük ikramiye 1 kişiye çıkmıştı. Gözler şimdi 663. hafta Süper Loto çekilişi sonuçlarında. Peki, bu hafta hangi numaralar kazandırdı? İşte, 2 Temmuz Süper Loto sonuçları ve MPİ Süper Loto sorgulama ekranı...

Süper Loto çekiliş sonuçları zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleşen çekiliş sonrası, 2 Temmuz 2020 Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar belli oldu.  İşte, merakla beklenen bu haftanın Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar.

2 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 663. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te başladı. Noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

2 Temmuz 2020 Süper Loto canlı çekiliş sonuçları açıklandı - MPİ 663. hafta Süper Loto sorgulama

SÜPER LOTO SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

SON ÇEKİLİŞTE NE OLMUŞTU?

Süper Loto'nun 662. hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi 14.819.864,90 TL ikramiye kazandı.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.

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