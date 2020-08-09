Süper Loto 9 Ağustos sonuçları için nefesler tutuldu! Milli Piyango Online sonuç ekranı

Süper Loto 9 Ağustos sonuçları için heyecan devam ediyor. Bayiler aracılığıyla oynanabilen Süper Loto oyunu, yeni dönemde pek çok şans oyununu da içerisinde barındıran www.millipiyangoonline.com sitesi aracılığıyla kolayca oynanabilecek. Haftada 3 kez gerçekleşecek Süper Loto çekilişi, pazar, salı ve perşembe günleri saat 20.00'da başlayacak. Bugün gerçekleşecek olan 9 Ağustos 2020 Süper Loto çekilişinde ise devreden 26 milyon 257 bin TL'lik ikramiye ile birlikte büyük ikramiye sahibini arayacak.

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"SÜPER LOTO’YU KAZANMA İHTİMALİ ESKİYE GÖRE 7 KAT ARTTI"

Türkiye ekonomisine katkı sunmak üzere yola çıkan Sisal Şans, 1 Ağustos itibariyle faaliyetlerine başladı. Sisal Şans CEO’su Selim Ergün yeni dönemle birlikte tüm oyunların yenilendiğine dikkat çekerek, "İkramiyelerin dağıtım oranlarını yüzde 47,5’tan yüzde 59’a yükselttik, çekiliş makinelerimizi yeniledik ve tüm Milli Piyango biletlerimizin, kazı kazan oyun kartlarının güvenlik özelliklerini arttırdık. Süper Loto oyunumuzdaki yenilikler ile kazanma ihtimali eskiye göre 7 kat arttı, artık 2 bilen oyunseverler de kazanıyor olacak. Sisal Şans olarak ilk çekilişimizi, büyük ikramiyenin 25 milyon TL olduğu Süper Loto ile 2 Ağustos Pazar akşamı, saat 20.00’de gerçekleştirdik. 6 bilen çıkmadığından, 25.5 Milyon TL’lik büyük ikramiye, sonraki çekilişe devroldu. Ayrıca haftada 1 olan Süper Loto çekiliş günlerimizi artık 3’e çıkarıyoruz. Süper Loto çekilişlerimiz bundan böyle pazar, salı ve perşembe günleri, saat 20.00’de gerçekleştirilecek. Sayısal Loto ise artık Çılgın Sayısal Loto adını alıyor. Ortalama büyük ikramiyesinin 260 Milyon TL’ye koşmasını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

TÜM ÇEKİLİŞLER CANLI YAYINLANIYOR!

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

SÜPER LOTO OYUNU KURALLARI NELER?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto’yu online oynamak için www.millipiyangonline.com ve/veya Milli Piyango uygulaması üzerinden profil oluşturabilir ve hemen kupon oluşturmaya başlayabilirsin. Ayrıca en yakın Milli Piyango satış bayilerimizi ziyaret ederek, ikramiye ve kazanma oranı artarak yenilenen Süper Loto’yu oynamaya devam edebilirsin.

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Birinci kategori “6 bilen” için kazanan kombinasyonun 6 rakamının tamamı doğru tahmin edilmelidir.

İkinci kategori “5 bilen” için kazanan kombinasyonun 5 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Üçüncü kategori “4 bilen” için kazanan kombinasyonun 4 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Dördüncü kategori “3 bilen” için kazanan kombinasyonun 3 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Beşinci kategori “2 bilen” için kazanan kombinasyonun 2 rakamı doğru tahmin edilmelidir.

Kolonları kendin doldurabilir, önceden oynanmış hazır bilet satın alabilir, oynayacağın rakamı doğrudan bayiye söyleyebilir veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele rakam seçtirebilirsin.

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak Biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri yapılır. Süper Loto çekilişlerini YouTube Kanalı xxx üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Oynadığın her kolon sadece 3 TL’dir.