Süper Loto 30 Temmuz 2020 canlı çekiliş sonuçları - MPİ 667. hafta Süper Loto sonucu sorgulama

Süper Loto çekiliş sonuçları zengin olmak isteyenleri hayallerine kavuşturuyor. Noter canlı çekiliş heyeti huzurunda Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlük binasında gerçekleşen çekiliş sonrası, 30 Temmuz 2020 Süper Loto çekiliş sonuçları ilan edildi. İşte, bu haftanın merakla beklenen 667. hafta Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaralar.

30 TEMMUZ SÜPER LOTO SONUÇLARI

Süper Loto oyununun 667. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21:15'te başladı. Noter huzurunda gerçekleşen Süper Loto çekilişinde ikramiye kazandıran numaralar şunlar oldu;

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GEÇEN HAFTA NE OLMUŞTU?

Milli Piyango İdaresi'nden (MPİ) yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'da büyük ikramiye Ankara Çankaya ve İzmir Urla'ya çıktı. Büyük ikramiye tutarı 3.094.095,95 TL oldu.

SÜPER LOTO OYUNU NASIL OYNANIR?

İdare tarafından düzenlenen, katılımcıların 1-54 sayı kümesi içinden çekilişle belirlenecek olan 6, 5, 4, ve 3 sayının doğru tahmin edilmesine dayanan şans oyunudur.

Çekiliş özel çekiliş küresi kullanılmak suretiyle oyun planına göre dağıtılacak ikramiyeleri kazanacak numaraların belirlenmesidir. Süper Loto oyunu çekilişleri Perşembe günleri yapılmaktadır.

İkramiyelerin, bayiler ve Şubelerce ödenme süreleri idarece belirlenir. İkramiyeler, çekiliş tarihinden itibaren 1 yıl geçtikten sonra zaman aşımına uğrar.

Sistem tarafından kabul edilmeyen sahte, tahrif edilmiş, yırtılmış, zaman aşımına uğramış, iptal edilmiş biletlere ikramiye ödenmez. Bir bilete ikramiye ödenebilmesi için en az çekilen sayılar, barkot, bilet güvenlik numarası ve arka yüzündeki bilet seri numarasının açık şekilde okunması gerekir.

Süper Loto oyununda büyük ikramiye bilen olmadığı sürece diğer haftalara devredecektir.