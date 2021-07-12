Süper Lig fikstür çekimi ne zaman saat kaçta? 2021/2022 sezon fikstürü belli oluyor.
Süper Lig fikstür kura çekimi, 2021/2022 sezonunun programını belirleyecek. Sezonunun ilk ve ikinci yarısında oynanacak olan karşılaşmaların hangi tarihte olacağını belirleyecek olan Süper Lig kura çekilişi, canlı yayınla ekranlarda olacak. İstanbul takımları olarak bilinen Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray derbi tarihleri de bu fikstür kurası ile belirlenmiş olacak. Peki, Süper Lig fikstür çekimi ne zaman saat kaçta yapılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Süper Lig kura çekilişi 2021/2022 fikstürüne netlik kazandıracak. Takımların sezon içerisinde oynayacağı karşılaşmaların hangi tarihlerde ve kaçıncı haftalarda gerçekleşeceği, TFF'nin yapacağı kura çekilişi ile belirlenecek. Peki, 2021/2022 Süper Lig kura çekilişi ne zaman saat kaçta ve hangi kanalda gerçekleşecek? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
2021/2022 Süper Lig fikstür kura çekilişi, 13 Temmuz Salı günü saat 19.00'da yapılacak. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda yapılması planlanan fikstür çekilişine TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.
Fikstür çekim töreni beIN SPORTS Haber kanalından canlı olarak yayınlanacak.