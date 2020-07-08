‘Süper kahraman’ Kuzey Deniz taburcu oldu, işte zafer!

Özgül ve Gürcan Şengezer (31) çiftinin oğulları Kuzey Deniz (3), geçen yıl mayıs ayında ateşlendi. Minik Kuzey’in akut lenfoblastik lösemiye yakalandığı belirlendi. Şengezer çifti, kemoterapi tedavisi gören oğulları Kuzey’in hastalığının tek çaresinin kök hücre nakli olduğunu öğrendi. Yunanistan’ın Girit Adası’ndaki Hanya kentinde yaşayan Andreas’ın iliğinin Kuzey’e yüzde 90 uyumlu olduğu tespit edildi. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle uçuş seferlerinin kaldırılması, naklin iptaline sebep oldu. Bunun üzerine Sağlık Bakanlığı ve İstanbul Üniversitesi Kök Hücre Bankası’nın girişimleri sonucu Andreas’tan alınan ilikler karayoluyla İstanbul’a, buradan da Adana’ya getirildi. -170 derecenin altında dondurulan kök hücreler, 20 Mayıs günü Adana’da özel hastanede gerçekleşen operasyonla Kuzey Deniz’e nakledildi. Başarılı geçen operasyon sonrası Kuzey Deniz’in hastanede tedavi ve gözetim süresi başladı. 48 gün tedavi ve gözetimin ardından sağlığına kavuşan Kuzey Deniz’in doktoru Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Bülent Antmen, “3 yıl boyunca gözetimleri devam edecek. Hastalığın nüksetme riskine karşı takipte kalacağız” dedi. Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hatice İlgen Şaşmaz ise tedavi sürecini anlatırken gözyaşlarına hâkim olamadı.

‘BİSİKLETİME BİNECEĞİM’

Hastaneden ayrılmadan önce doktorlarına veda eden Kuzey Deniz dışarı çıkabileceği için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Hastane odasından süper kahraman kostümüyle ayrılan minik Kuzey, “Evime gideceğim. Bisikletime bineceğim. Salıncakta sallanacağım. Daha sonra da yemeğimi yiyeceğim. Doktorlarıma çok teşekkür ediyorum” dedi.

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