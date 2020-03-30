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Haber Giriş: 30.03.2020 - 09:47,Son Güncelleme:/

Süper Kahraman Bile Olsan, Evde Kal!

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Süper Kahraman Bile Olsan, Evde Kal!
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Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınını Türkiye’de önleme mücadelesi devam ediyor.

Salgını önleme mücadelesinde, ülke çapında yürürlüğe giren düzenlemeler ve alınan önlemler ile birlikte, Türkiye’de sosyal dayanışma her zamankinden daha önemli hale gelmiş durumda.

Milyonların takip ettiği ünlü sanatçılar sosyal medya hesaplarından, “evde kal” paylaşımları yapıyor, markalar tüm iletişimlerinde “evde kal” mesajı veriyor.

Risk grubunda olan-olmayan herkesin evde olmasının öneminin, uzmanlarca vurgulandığı bu günlerde, kendimize ve çevremize söylememiz gereken tek bir şey var: “Süper kahraman bile olsan, kurallara uy, evde kal!"

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