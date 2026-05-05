Süper hücre vurup geçti

Gaziantep’te önceki gün öğleden sonra ‘süper hücre’ etkili oldu. Aynı anda bastıran yağmur, dolu, hortum ve fırtınada kent genelinde çok sayıda binanın çatısı uçtu. Bazı binaların balkonları çöktü, birçok binanın da dış cephesi kopup savruldu. Ağaçların devrilip dere yataklarının taşması sonucu birçok noktayı su basarken, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’ne bağlı Türkiye Olimpik Hazırlık Merkez binasının çatısı ve tribünleri çöktü. Ağaçlar kökünden söküldü, araçlar zarar gördü. Dere yataklarının taşması ile olumsuz hava koşullarından kaynaklı kazalarda 23 kişi yaralandı.

Özellikle Beykent Mahallesi’nde çok sayıda binanın çatısı uçarken, çok sayıda aracın üzerine düşen parçalarla hasar aldığı görüldü. Dün sabah saatlerinde Gaziantepliler, gördükleri manzaralar karşısında “savaş alanı gibi” yorumunu yaptı. Gaziantep’in Nizip ve Oğuzeli ilçelerinde ise fıstık bahçeleri ciddi hasar gördü. Ayrıca kent genelinde birçok noktada direklerin devrilmesi sonucu elektrik kesintileri yaşandı.

20 DAKİKADA 60 KİLOGRAM YAĞIŞ

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve diğer belediyeler kentte etkili olan dolu ve fırtına sonrası sahada çalışmalarını sürdürüyor. 20 dakikada metrekareye 60 kilogram yağışın düştüğü kentte Alleben Deresi’nde yer yer yaşanan taşkınlar nedeniyle merkez ilçeler başta olmak üzere birçok noktada yaşam önemli ölçüde etkilendi. Şehrin farklı bölgelerinde aynı anda etkisini gösteren hava olayı ana arterlerde su birikintilerine, bazı mahallelerde taşkınlara, evlerde ise su baskınlarına neden oldu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, hasarla ilgili şu bilgileri verdi: “Dün akşam (önceki akşam) oldukça şiddetli bir hava olayı yaşandı. Meteorolojik uyarılar 1 gün önceden yapılmıştı, ancak ‘süper hücre’ olarak adlandırılan bu sistem kısa sürede dar bir alanda çok yoğun etkisini gösterdi. Yaklaşık yarım saat süren bu süreçte dolu, fırtına, yoğun yağış ve yer yer hortum etkili oldu. Sevindirici nokta ise herhangi bir can kaybının yaşanmamış olması. Olayda 14 kişi tedavi altına alınmış olup, bunlardan birinin durumu orta seviyede, diğerlerinin ise hafif.”

İlimiz genelinde yaklaşık 85-100 civarında binada çatı uçması ve benzeri hasarlar tespit edilmiştir. 39 okulda çatı uçması ve cam kırılması gibi riskli durumlar tespit edilmiştir. İl genelinde eğitime 1 gün ara verilmiştir.”

ŞANLIURFA’DA 1 CAN KAYBI

Şanlıurfa'da da önceki gün etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda binanın çatısı uçtu, ağaçlar devrildi, araçlar zarar gördü. Olumsuz hava koşulları nedeniyle Viranşehir ve Birecik ilçelerinde dün eğitime ara verildi. Hilvan ilçesi Yeniköy Kırsal Mahallesi’nde yıldırım düşmesi sonucu çobanlık yapan Şehis Bucak (27) hayatını kaybetti. Birecik ilçesinde gök gürültülü sağanak sırasında bir elektrik trafosu patladı. Patlamanın etkisiyle trafonun yanındaki bir binanın duvarı çöktü. Fırtına nedeniyle ekili alanlar, fıstık bahçeleri, ev ve araçlarda ciddi hasar oluştu. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, fırtına ve sağanak sonucu 1 kişinin öldüğünü, 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Yaralılardan 16’sının tedavisinin sürdüğü, 24 kişinin ise taburcu edildiği bildirildi.

HAVA BİR ANDA GECEYE DÖNDÜ

- Gül Berfin Öksüz: “Çok kötüydü. İlk defa burada böyle bir şey yaşadık. Çok şiddetti bir fırtına vardı. Hortum başladı hatta önünde bulunduğumuz duvar babamın üzerine yıkılacaktı. Evimizde bir hasar yok ama yan binalarda, komşularda çok hasar var. Çatılarımızın hiçbiri yok. Camlar kırıldı. Balkonlar çöktü. Depremden daha kötüydü. Depremde sallandık ama dışarı çıkabildik. Bu felakette ne dışarı çıkabildik ne içeride kalabildik. Etraf çok kötüydü. Hava bir anda yeşil oluyordu, kırmızı oluyordu. Taş sesleri geliyordu çatılardan. Çocuklar ağlıyordu.”

HORTUM GELİYOR

- Erdal Halis: “Dün birdenbire oldu. Havaya gece yarısı gibi bir karanlık çöktü. Arkadaş beni uyardı hortum geliyor diye. Ben kapıları nasıl kapattığımı bilemedim. Çatılardan uçan malzemeler bizim camlarımızı, balkonlarımızı paramparça etti. Çatılarımızda ciddi sıkıntı var. Devlet büyüklerimizden yardım bekliyoruz.”

YARIN ISINIYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı sistemin yarından itibaren etkisini kaybedeceğini ve sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerine çıkacağını duyurdu. Özellikle batı ve iç bölgelerde mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıkları, çarşamba günü itibarıyla yükselişe geçiyor. Perşembe günü itibarıyla yağışlı sistem Türkiye’den tamamen ayrılacak.

MAYIS KARI

Mersin, Adana, Bolu, Kütahya gibi birçok ilde yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.

