Marmara Bölgesi'nde dolu, sel, taşkın; 2 ölü, 4 kayıp... Süper hücreler vuruyor

Marmara Bölgesi’nde dün aniden bastıran sağanak ve dolu yağışları hayatı felç etti. Bursa’nın Kestel ilçesinde 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu.

Dün öğleden sonra Bursa, Kocaeli, Edirne, Balıkesir, Düzce, Kırklareli’nde ceviz büyüklüğünde dolu ve ardından sağanak yağmur yağdı. Evlerin bodrum katları ve işyerleri sular altında kaldı. Biriken yağmur suları nedeniyle bir çok yol trafiğe kapandı. Dereler taştı. Onlarca araç akıntıyla sürüklendi. Ceviz büyüklüğünde yağan dolu taneleri tarım alanlarına zarar verdi.



Edirne’de suyla kaplanan Talatpaşa Caddesi üzerinde görevli bir polis tıkanan rögarı eline bir sopa alarak açmaya çalıştı.

BİR ENGELLİ EVİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Bursa-İznik karayolu taşkın sebebiyle trafiğe kapatıldı. Sağanak yağmurun etkisiyle, Kestel ilçesi Dudaklı Mahallesi’nin dağlık kesimlerindeki 4 katlı bir evin birinci katında oturan aile, evlerine su dolmaya başlayınca dışarı çıktı. Evin içinde kalan 22 yaşındaki engelli Kader Akbaba dışarı çıkamayınca boğularak can verdi.

Kayacık mahallesinde de aynı aileden 7 kişi, evlerine su dolmaya başlayınca koşarak kendilerini dışarı attı. Ancak 7’si de sele kapılarak akıntıda sürüklenmeye başladı. 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulurken, küçük bir kız çocuğu hayatını kaybetti, 4 kişi de kayboldu. Bölgede aramalar gece boyunca sürdü.

Orhangazi ilçesinin Yenisölöz ve Bayırköy mahallelerinde hasar oluştu. Sel sularının sürüklediği onlarca araç birbirine girdi, kullanılamaz hale geldi.

SALIYA DİKKAT

CNN Türk meteoroloji editörü Bünyamin Sürmeli, bu hafta kuvvetli yağış beklendiğini açıklayarak şunları söyledi: “Haftanın ilk yarısında kuvvetli sağanaklarımız ve yine bir uyarımız var. Orta ve Kuzey bölgeler, Marmara’nın büyük bir kısmı yine sağanak yağış alacak. Dikkati salı gününe çekiyoruz. Salı günü Marmara’nın güneyi, Orta Batı Karadeniz’de kuvvetli sağanak olacak yağışın miktarı fazla. ‘Süper hücre’ oluşumları görünüyor, yani dolu ihtiva eden yıldırımlar ve şimşeklerin yağışlara eşlik ettiği sistem hareketleri.”