Süper El Nino kapıda: Şiddetli yağış ve kritik sonbahar, kış uyarısı!

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Yeni hafta da yurt genelinde sağanak etkili olacak. 24 il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışlar özellikle Marmara’nın doğusu ile Karadeniz bölgesinde etkili olacak. Sıcaklıklar yağışla birlikte azalacak. CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Orhan Şen havanın notlarına dair önemli bilgileri paylaştı.

EL NİNO ÖRNEĞİ BİR YAĞIŞ OLDU

Hava durumuna dair değerlendirmelerde bulunan CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen canlı yayında şunları söyledi:

Yağışlar İstanbul’da dünkü gibi olmayacak daha hafif olacak. Sabaha kadar devam edecek bir yağış olacak. Bu sabah olağanüstü bir yağış vardı ama böyle bir yağış olmayacak. Süper El Nino’dan oluşabilecek yağışlara bir örnek oldu.

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Bugün yine yağış olacak ve kuvvetli olacak, su baskınları da olabilir. İstanbul’un kuzey ilçelerinden başlayarak Boğaz çevresi, Anadolu Yakası biraz daha fazla olmak üzere yağış alacak. Bunun dışında İstanbul’da evet kuvvetli bir yağış olacak ama sabah ki olmayacak. Bir sağanak bekleniyor.

VATANDAŞLAR DİKKATLİ OLSUN

Batı Karadeniz’in kıyı kesimleri yani Düzce’den Bartın’a kadar olan kesimde kuvvetli yağış var. Buradaki vatandaşların dikkatli olması gerekiyor. Yarın da bölgede kuvvetli yağışlar olacak. Bu nedenle bölgede yaşayan vatandaşlar çok dikkati olmalı. Yağış kısa sürede dereleri taşkına çevirebilir.

RÜZGAR KUVVETLİ OLACAK

Bir hafta boyunca yağış olacak. Cumartesi gününe kadar yağmurlar sürecek. Tabi bunlar sürekli olmayacak. Yerel ve ara sıra yağan yağışlar göreceğiz. Türkiye’nin çoğu bölgesinde bu yağışları göreceğiz. Marmara’da rüzgar kuvvetli olacak.

Marama’da kuvvetli kuzey rüzgarları, Doğu Anadolu’da da kuvvetli güney rüzgarları olacak. Biri yukarı bir aşağı geliyor Alçak basınç merkezinden dolayı Batı Karadeniz bol yağış alacak. Bunun yanında Doğu Karadeniz’de yağış alacak.

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SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Kuzeyli esen rüzgarlar sıcaklıkları 4-5 derece de düşürecek. İstanbul’da sıcaklıklar 23 dereceden 18-19 derecelere kadar düşecek. Eskişehir ve Ankara gibi şehirlerimizde sıcaklıklar 15 derecelere kadar düşecek. Hatta cuma günü Antalya bile 23 dereceye kadar düşecek, yani oraya bile sonbahar gelecek.

“DERELERDEN UZAK DURALIM”

Bugün vatandaşlarımızın genel olarak dikkat etmesinde fayda var. Özellikle Düzce hattından Bartın’a kadar olan kesimde vatandaşlarımız bugün akşam ve gece ile yarın sabah özellikle dikkatli olmadırlar. Buralar da dağlar yüksek olduğu için aniden taşkınlar olabilir.

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Dere kenarlarından özellikle uzak duralım. Köprü üzerinden suyun akışını izlemeyelim her an taşıp yıkabilir. 30 santimlik sel insanı, 60 santim bir sel arabayı devirebilir. İşte bunları düşünerek dere kenarlarından uzak duralım.

SÜPER EL NİNO SENESİ

Bu sene vatandaşlarımızın Meteoroloji’yi dikkatle takip etmesi lazım ki özellikle mayıs ayına kadar bunu yapmaları lazım çünkü Süper El Nino Türkiye’de özellikle şiddetli yağışları meydana getirecek. Bu sene kritik bir sonbahar ve kışa giriyoruz. Sert bir kış görmeyeceğiz. Bu seneyi yağışlı geçireceğiz ve ılıman bir kış göreceğiz. Soğuk olacak ama İstanbul’da kar yağışı bu sene biraz zor görünüyor.

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İSTANBUL’DA UYARI! SALI GECEYE KADAR SÜRECEK

Öte yandan İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre kent genelinde etkili olan kuvvetli yağışlarla ilgili uyarıda bulundu. Yapılan açıklamaya göre kuvvetli yağışların bu gece saatlerinden başlayarak 29 Eylül Salı gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli şekilde devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji değerlendirmelerine göre İstanbul genelinde etkili olan yağışlı sistemin 29 Eylül Salı gece yarısına kadar aralıklarla kuvvetli olması bekleniyor. Yağışlı sistemin etkisi bununla da sınırlı kalmayacak. Çarşamba günü de yağışların devam edeceği tahmin ediliyor. Ancak hafta sonuna doğru yağışların etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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İstanbul Valiliği'nin paylaşımında, yağışlı sistemin çarşamba günü etkisini devam ettireceği, perşembe ve cuma günleri ise hafifleyerek İstanbul'u terk edeceği belirtildi. Böylece kentte birkaç gün boyunca etkili olması beklenen yağışlı havanın hafta sonuna doğru etkisini kaybetmesi öngörülüyor.

RÜZGAR 70 KİLOMETREYİ BULABİLİR! SEL VE SU BASKINI UYARISI

Yağışın yanı sıra İstanbul için rüzgar uyarısı da yapıldı. Meteoroloji'nin değerlendirmesine göre rüzgarın kuzeyli yönlerden 40-60 kilometre/saat hızla kuvvetli esmesi bekleniyor. Rüzgarın zaman zaman kısa süreli fırtına şeklinde 70 kilometre/saat hıza ulaşabileceği tahmin ediliyor.

İstanbul Valiliği, kuvvetli yağış ve rüzgarın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özellikle sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzlukların yaşanabileceği belirtildi.

İstanbul'da etkili olan yağışlı sistemin salı gece yarısına kadar kuvvetli, çarşamba günü ise etkisini sürdüren bir hava oluşturması beklenirken, perşembe ve cuma günleri yağışların hafiflemesi öngörülüyor.

YURTTA HAVA DURUMU

Yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ve Doğu Anadolu ile İzmir, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Osmaniye ve Samsun çevreleri ile Hatay kıyılarında yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan tahminlere göre; hava sıcaklıkları yurt genelinde hissedilir derecede azalacak, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin altında, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın genellikle kuzeyli, güney ve doğu kesimlerinde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 17

İstanbul: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 21

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 25

Bursa: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20

Adana: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 27

Samsun: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Erzurum: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 24

Diyarbakır: Parçalı, yer yer çok bulutlu 31

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