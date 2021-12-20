‘Süper Dadı’ya takipsizlik

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Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, sunduğu ‘Süper Dadı’ isimli televizyon programında ve çalışmalarında ‘pedagog’ unvanını kullanan Gözde Şahenk Erdoğan hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu dilekçesinde, Şahenk’in Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi ve Eğitim Bölümü’nden mezun olduğu, pedagog unvanını kullanma hakkına sahip olmadığı halde bu unvanı kullanarak, marka hakkının ihlal, kamu görevinin usulsüz olarak üstlenilmesi ve nitelikli dolandırıcılık suçlarını işlediği iddia edildi.

Şikâyet üzerine başlatılan soruşturmada Ankara Cumhuriyet Savcısı Mehmet Taştan, 15 Kasım tarihinde takipsizlik kararı verdi. Kararda, “Bir kişinin kendisi hakkında verdiği bilginin yalan olması ya da o bilginin muhatapları bakımında rahatsız edicisi olması, suç olarak nitelendirilebilmesi için tek başına yeterli bir sebep değildir. Kanunun açıkça suç saymadığı bir fiilden dolayı kimseye ceza vermek mümkün değildir” denildi.

MESLEK DEĞİL SIFAT

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Kararda, şüphelinin pedagog kelimesini bir meslek olarak değil sıfat olarak kullandığı, TDK sözlüğünde pedagogun ‘eğitim bilimci’ olarak tanımlanması dikkate alındığında bu sıfatlandırmanın şüphelinin aldığı eğitim süreciyle uyumsuz bulunmadığı, bu itibarla isnat edilen suçların oluşmadığı sonucuna varılmıştır” değerlendirmesi yapıldı.



