Süper Ay ne zaman izlenecek? Süper Ay nedir?

Süper Ay’ın ne zaman gözlemleneceği araştırılıyor. Süper Ay tutulması nedir? Ay’ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay deniliyor. Bu yılın Süper Ay'ı 9 Şubat'ta, ikincisi 9 Mart’ta, üçüncüsü ise 8 Nisan'da gerçekleşti. 6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan gece Ay, normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak halde olacak.

SÜPER AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?

Süper Ay 6 Mayıs’ı 7 Mayıs’a bağlayan gece en iyi şekilde görülecek.

SÜPER AY NEDİR?

Ay, 29,5 günde kendi yörüngesinde bir tur atar. Ancak Ay'ın yörüngesi tüm diğer gök cisimleri gibi dairesel değil, eliptik bir yapıya sahip olduğundan Dünya'ya her zaman aynı mesafede olmaz. Bu da bir ay içerisinde Ay'ın bize uzak ve yakın konumlarda olmasına neden olur. Ay Dünya'ya en yakın yaklaşık 355 bin kilometre mesafede, en uzak ise yaklaşık 405 bin kilometre mesafede olur. Ay’ın en yakın olduğu an dolunaya denk geldiğinde buna Süper Ay denir.

AY TUTULMASI NEDİR?

Tutulma esnasında tam olarak kaybolmayan Ay, koyu kızıl bir renge bürünecek. Bu durum, tutulma olayı esnasında Dünya’dan yansıyan Güneş ışınlarının Ay’ın üzerine düşmeye devam etmesi ile açıklanıyor. Güneş'in kızıl – turuncu renkli ışınları için Dünya’nın atmosferinin oldukça şeffaf olması, bu ışınların tutulma esnasında Ay’ın yüzeyine çok etkili bir biçimde yansımasına sebep oluyor. Bu sebeple gökyüzü olayı esnasında Ay, kızıl renge bürünüyor.