Süper Ay, İstanbulluları büyüledi

Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesiyle ortaya çıkan Süper Ay, vatandaşların yoğun ilgisini çekti. Ulus Parkı’na gelen vatandaşlar hem Süper Ay’ı izledi hem de o anları fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi. Bu yıl ikinci defa gerçekleşen Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın konuma gelmesinden dolayı, yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.













