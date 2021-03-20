Süper anneanne

Moda dünyasının tanınmış isimlerinden ve aynı zamanda sürdürülebilirlikle ilgili çalışan Permatürk Vakfı kurucularından Ebru Debbağ’ın annesi Berzan Debbağ (83), 23 Nisan’da oyuncağı olmayan çocuklara ulaştırmak için atık çoraplardan 1100 tane bebek yaptı.

Ebru Debbağ annesinin ve yaptığı bebeklerin fotoğrafını çekerek sosyal medyada paylaştı. Bu pozitif fotoğraf sosyal medyada büyük yankı buldu. Bazı kullanıcılar Berzan Debbağ’a lojistik olarak destek vermek istedi, bazıları ise kumaş bağışlamak istedi. Debbağ ise annesinin bu bebekleri ‘Güneş Umuttur’ isimli yardımlaşma grubu için yaptığını söyledi. Ebru Debbağ fotoğrafın hikâyesini şöyle anlattı:

ONLINE OLUP ANLATACAK

“Annem 2 sene önce Güneş Umuttur yardımlaşma grubuna dahil oldu. Bu grupta Türkiye’nin farklı bölgelerindeki çocuklara destek oluyorlar. Annem senelerce konfeksiyon üretimi yaptığı için tekstil atıklarının nasıl değerlendirilebileceği konusunda çalışmaları vardı.

23 Nisan öncesinde kendisine bir hedef koyarak çocuklar için oyuncak yapmaya karar verdi. Bu konuda fabrika üretim atıklarından ve elyaf atıklarından faydalandı. Pandemi döneminde dışarı çıkamadığı için kendisine bir atölye kurdu. Her sabah 8’den itibaren çalışmaya başladı. Oyuncakların tasarımı da kendisine ait.

Ben Permatürk Vakfı bünyesinde bir atölye yapmayı ve oyuncakların nasıl yapıldığını diğer insanlarla da paylaşmasını önerdim. Bu atölye öncesinde de oyuncakları ile birlikte fotoğraflarını çektim. Bu görüntü bana çok ilham verdi ve Twitter’a yükledim. 1100 adet oyuncak ‘Güneş Umuttur’ çocuklarına gidecek. Annem 31 Mart’ta Permatürk Vakfı’nda vereceği atölyede ise online olarak atık ürünlerin nasıl değerlendirileceğini anlatacak.”

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