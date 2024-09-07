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Sunulan özel bilirkişi raporuna tepki kasıtlı hazırlanmış

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#Bilirkişi Raporu#Timur Cihantimur#Oğuz Murat Aci
Sunulan özel bilirkişi raporuna tepki kasıtlı hazırlanmış
Elif ALTIN
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2024 07:00

İSTANBUL Kemerburgaz’da 1 Mart 2024 gecesi meydana gelen kazada Oğuz Murat Aci (29) hayatını kaybetmiş, 4 kişi yaralanmıştı.

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Kazaya neden olan ve ABD’de yakalanarak tutuklanan Timur Cihantimur’un (17) avukatları özel bilirkişi raporu alıp savcılık dosyasına sunmuştu. Raporda, ölen Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu, kazaya neden olan Timur Cihantimur ise yüzde 25 kusurlu bulunmuştu.

‘RAPORUN BAĞLAYICILIĞI YOK’

Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda açıklama yaptı. Avukat Orhan şunları söyledi: “Timur Cihantimur’un avukatları özel bir rapor sundular. Bu özel raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Bu verilen özel raporların hiçbir ehemmiyeti yok. Adli bilirkişi olarak söylenen 2 kişi tarafından hazırlanmış ve kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapordur.” 

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#Bilirkişi Raporu#Timur Cihantimur#Oğuz Murat Aci

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