Sunulan özel bilirkişi raporuna tepki kasıtlı hazırlanmış

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Kazaya neden olan ve ABD’de yakalanarak tutuklanan Timur Cihantimur’un (17) avukatları özel bilirkişi raporu alıp savcılık dosyasına sunmuştu. Raporda, ölen Oğuz Murat Aci yüzde 75 kusurlu, kazaya neden olan Timur Cihantimur ise yüzde 25 kusurlu bulunmuştu.

‘RAPORUN BAĞLAYICILIĞI YOK’

Aci ailesinin avukatı Hacı Orhan, Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’nda açıklama yaptı. Avukat Orhan şunları söyledi: “Timur Cihantimur’un avukatları özel bir rapor sundular. Bu özel raporun mahkemede hiçbir bağlayıcılığı yok. Bu verilen özel raporların hiçbir ehemmiyeti yok. Adli bilirkişi olarak söylenen 2 kişi tarafından hazırlanmış ve kasıtlı olarak yanlış alınmış bir rapordur.”