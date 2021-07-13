Sünnet düğününde kurşun yağdırdı

Balıkesir’de iddiaya göre alkollü olan S.A., önceki gün akşam saatlerinde, husumetli olduğu kişilerin Altıeylül ilçesi Gümüşçeşme Mahallesi’nde sokakta düzenlediği sünnet düğününü bastı. S.A. elindeki tabancayla kalabalığa doğru, hedef gözetmeden rastgele ateş açtı. Yaşanan dehşet anlarında K.D., E.G., A.G., N.D., U.G., Y.T., P.D., Ş.G., D.D. ve N.D. vücutlarına isabet eden kurşunlarla yaralandı. Sokakta büyük panik yaşanırken, ortalık savaş alanına döndü.



YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan durumu ağır olan K.D. adlı 3 yaşındaki kız çocuğu ve 31 yaşındaki E.G. adlı kadın, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 8 yaralının ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekipleri olay yeri ve hastanede geniş güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede olay yerinde 1 tabanca ve 2 tüfek ele geçirildi. Olayın şüphelisi S.A. gözaltına alınırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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