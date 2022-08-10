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Sünnet düğününde dehşet! Muhtar tutuklandı

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#Edirne#Düğün#Polis
Sünnet düğününde dehşet Muhtar tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 10, 2022 12:26

EDİRNE’nin Keşan ilçesi Türkmen köyünde, sünnet düğününde yanında oturan T.K.’yi kazara tabancayla vuran muhtar Hakkı Yilber tutuklandı.

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Olay, ilçeye bağlı Türkmen köyünde meydana geldi. Sünnet düğününe katılan Türkmen köyü muhtarı Hakkı Yilber, şarjörü çıkardığı sırada tabancasının kazara ateş alması sonucu yanında oturan T.K.’yi bacağından vurdu. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. T.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Keşan Devlet Hastanesi’nde tedaviye alındı. T.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Muhtar Yilber ise jandarma tarafından gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hakkı Yilber, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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#Edirne#Düğün#Polis

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