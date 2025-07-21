Sünnet düğününde 190 kişi hastanelik oldu

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Alınan bilgiye göre dün, Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi Ova Sokak'ta M .Ali Maden tarafından sünnet düğünü gerçekleştirildi. Düğünde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 4'ü çocuk 190 davetli, Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne zehirlenme şüphelisiyle başvurarak tedavi gördü. Yemekten zehirlenen 190 kişinin tamamı taburcu edildi.

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde jandarma konuyla ilgili kişilerin ifadesine başvuracak. Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tavuklu pilavdan analiz için numuneler aldı.

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