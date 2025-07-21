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Sünnet düğününde 190 kişi hastanelik oldu

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#Sünnet Düğünü#Gıda Zehirlenmesi#Tavuklu Pilav
Sünnet düğününde 190 kişi hastanelik oldu
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 21, 2025 16:08

Yalova’nın Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde dün düzenlenen sünnet düğününde tavuklu pilav yiyerek gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye 190 kişi başvuruda bulundu. Yaşanan olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Alınan bilgiye göre dün, Teşvikiye beldesi İstiklal Mahallesi Ova Sokak'ta M .Ali Maden tarafından sünnet düğünü gerçekleştirildi. Düğünde misafirlere tavuklu pilav ikram edildi. Yedikleri yemek sonrası rahatsızlanan 4'ü çocuk 190 davetli, Çınarcık Devlet Hastanesi ile Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne zehirlenme şüphelisiyle başvurarak tedavi gördü. Yemekten zehirlenen 190 kişinin tamamı taburcu edildi.

Sünnet düğününde 190 kişi hastanelik oldu

Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde jandarma konuyla ilgili kişilerin ifadesine başvuracak. Yalova Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de tavuklu pilavdan analiz için numuneler aldı.

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Sünnet düğününde 190 kişi hastanelik oldu

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#Sünnet Düğünü#Gıda Zehirlenmesi#Tavuklu Pilav

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