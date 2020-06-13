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Tolga YILDIRIM / ANTALYA
Haber Giriş: 13.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Suni teneffüs tarihe karıştı

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Suni teneffüs tarihe karıştı
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Antalya’da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaranlar koronavirüse yönelik aldığı eğitimleri gerçekleştirdikleri tatbikatla uyguladı.

Antalya'da dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili’nde görev yapan cankurtaranlar, boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapmayacak, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlayacak. Cankurtaranlar, yeni normalleşme döneminde denize giren ve plajda güneşlenenlerin sosyal mesafelerini gözetleyecek. Kuleden megafonla uyarı anonsları yapacak cankurtaranlar, olası boğulma tehlikesine karşı da kişilere eldiven ve siperlikle müdahale edecek. Koronavirüs nedeniyle boğulma tehlikesi geçirenlere temas ederek suni teneffüs yapamayacak cankurtaranlar, kalp masajının ardından tıbbi cihaz kullanarak kişinin nefes almasını sağlayacak.

DENİZDE BİLE SOSYAL MESAFE

Konyaaltı Sahil Antalya Yaşam Parkı işletmecisi AL-SE Yönetim Kurulu üyesi Sedat Çelenk, “Kuledeki cankurtaranlar güneşlenen, dinlenen misafirlerimizin sosyal mesafeye uyup uymadığını dikkat edecek. Denizde yüzenlerin sosyal mesafesi de çok önemli. Denizde 1,5 metre birbirine yaklaşanlara cankurtaranlar megafonla ya da denize girerek uyarı yapıyor. Boğulma tehlikesi geçirenlere siperlik ve eldiven kullanarak müdahale ediliyor” diye konuştu.

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