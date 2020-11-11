Suni deri nedir?

Suni deri, belirli bir işlem prosesi ile elde edilen doğal deri benzeri bir malzeme türüdür. Aynı zamanda sentetik deri olarak da adlandırılır. Suni deri, Polivinil klorür (PVC) veya Poliüretan (PU) reçineleri ile diğer yardımcı kimyasallardan oluşur.



Gerçek deriye göre maliyeti çok daha düşük olan suni deriler genellikle giyim kumaşlarında, mobilya döşemelerinde ve otomotiv kullanımlarında kullanılır. Plastik kaplamalı suni derinin en büyük dezavantajı, gözenekli olmaması ve havanın geçmesine izin vermemesidir;