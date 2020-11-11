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Haber Giriş: 11.11.2020 - 16:38 | Son Güncelleme:

Suni deri nedir?

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Suni deri nedir?
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Suni deri sektörü son yıllarda ülkemizde hızla büyüme gösteren bir sektör. Suni derinin özellikle otomobillerde en önemli avantajlarından biri, deriye göre çok az bakım gerektirmesi ve kolay çatlamaması veya solmamasıdır. Peki, suni deri nedir?

Suni deri, belirli bir işlem prosesi ile elde edilen doğal deri benzeri bir malzeme türüdür. Aynı zamanda sentetik deri olarak da adlandırılır. Suni deri, Polivinil klorür (PVC) veya Poliüretan (PU) reçineleri ile diğer yardımcı kimyasallardan oluşur.

Gerçek deriye göre maliyeti çok daha düşük olan suni deriler genellikle giyim kumaşlarında, mobilya döşemelerinde ve otomotiv kullanımlarında kullanılır. Plastik kaplamalı suni derinin en büyük dezavantajı, gözenekli olmaması ve havanın geçmesine izin vermemesidir; 

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