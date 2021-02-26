MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSungur'dan tam isabet! Hava, kara ve denizde korku salacak...
GeriGündem Sungur'dan tam isabet! Hava, kara ve denizde korku salacak...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 12:46 | Son Güncelleme:

Sungur'dan tam isabet! Hava, kara ve denizde korku salacak...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, SUNGUR Hava Savunma Sistemi'nin portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebileceğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Demir, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, 'SUNGUR, azami menzil ve irtifada hareketli hedefe karşı yaptığı başarılı test atışıyla katmanlı hava savunmasındaki rolünü sağlamlaştırdı.

Sungurdan tam isabet Hava, kara ve denizde korku salacak...

Roketsan tarafından geliştirilen SUNGUR Hava Savunma Sistemi portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek' ifadesini kullandı.

İlk kez sergilendi... Türkiyenin gururu olacak
İlk kez sergilendi... Türkiye'nin gururu olacak

YERLİ HAVA SAVUNMA SİSTEMİ ‘SUNGUR’UN ÖZELLİKLERİ

Kademeli hava savunma sistemimizin yeni üyesi, portatif özelliğiyle kara, hava, deniz platformlarına entegre edilebilecek. Sungur, hareketli atış yeteneği, gece-gündüz hedef tespit, teşhis, tanımlama, takip ve 360 derece atış kabiliyetine sahip.

Sungurdan tam isabet Hava, kara ve denizde korku salacak...

Sungur, hava unsurlarına karşı etkinliği ve yüksek manevra kabiliyeti, yüksek hedef isabet yeteneği ve karşı tedbir özelliği, titanyum harp başlığı, hedefin uzun menzilden görüntülenmesini sağlayan nişangahıyla kendi sınıfının önünde bir sistem."

Atak 2nin teslimat töreni gerçekleşti
Atak 2'nin teslimat töreni gerçekleşti

 

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi