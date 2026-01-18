×
Sünger yüklü TIR’daki yangın, yanındaki mobilya yüklü dorseye sıçradı

#Bursa#Yangın#TIR
Oluşturulma Tarihi: Ocak 18, 2026 15:43

Bursa’nın İnegöl ilçesinde, park halindeki sünger yüklü TIR’ın dorsesinde çıkan yangın, yanındaki mobilya yüklü dorseye de sıçradı. Alev alev yanan dorseler, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Mesudiye Mahallesi Meydan Sokak’ta saat 12.30 sıralarında park halindeki sünger yüklü 16 BRT 373 plakalı TIR’ın dorsesinde yangın çıktı.

2 DORSE ALEV ALEV YANDI

Büyüyen alevler hemen yanında park halinde bulunan çekicisiz mobilya yüklü 16 BDD 870 plakalı dorseye de sıçradı. 2 dorse alev alev yanarken, yükselen dumanlar ilçenin birçok noktasından görüldü. Elektrik tellerinin de zarar gördüğü yangında zaman zaman patlamalar yaşandı.

Sünger yüklü TIR’daki yangın, yanındaki mobilya yüklü dorseye sıçradı

YANGIN YARIM SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Gelen ekipler, alevlere müdahale ederek yarım saatte yangını söndürdü. Yangında, TIR ve dorsesi kullanılamaz hale gelirken, yanında park halindeki mobilya yüklü dorsede de kısmen zarar gördü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.

Sünger yüklü TIR’daki yangın, yanındaki mobilya yüklü dorseye sıçradı

