×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit'e bırakılacak

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Nisan 30, 2026 23:16

İsrail'in Gazze ablukasını kırmak ve buraya insani yardım götürmek üzere yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na, Yunanistan yakınlarında müdahale edilmişti. Aralarında 20 Türk vatandaşının da olduğu aktivistlerin Girit'e bırakılacağı öğrenildi.

Haberin Devamı

Konuyla ilgili CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında son dakika gelişmelerini aktaran Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, vatandaşlarımızı almak için Türkiye'den görevlilerin gönderileceğini ve bazı ülke vatandaşlarının da Türkiye üzerinden ülkelerine dönebileceğini söyledi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU 

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı. 

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı. 

Haberin Devamı

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor. 

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken, 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor. 

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun, saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini aktardı.

Son dakika haberi | Korsan müdahale İsrail Sumud Filosundaki Türk aktivistleri alıkoydu... TBMM Başkanlığı Tezkeresi kabul edildiSon dakika haberi | Korsan müdahale! İsrail Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistleri alıkoydu... TBMM Başkanlığı Tezkeresi kabul edildi

 

Haberle ilgili daha fazlası:
BAKMADAN GEÇME!