Sumud Filosu'ndaki aktivistler Girit'e bırakılacak

Konuyla ilgili CNN Türk'te yayınlanan Gece Görüşü programında son dakika gelişmelerini aktaran Hürriyet Gazetesi Ankara Temsilcisi Hande Fırat, vatandaşlarımızı almak için Türkiye'den görevlilerin gönderileceğini ve bazı ülke vatandaşlarının da Türkiye üzerinden ülkelerine dönebileceğini söyledi.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in Gazze ablukasını kırma ve yaşamsal insani yardım ulaştırmayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da İspanya'nın Barselona kentinden Akdeniz'e açıldı.

İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki katılımlarla filo 26 Nisan'da yeniden yola koyulurken, 29 Nisan gece saatlerinde Girit Adası açıklarındaki uluslararası sularda İsrail ordusu yasa dışı müdahalede bulunarak aktivistleri taşıyan teknelere saldırdı.

Filo yetkililerinin verdiği bilgiye göre teknelerde 39 farklı ülkeden aralarında Türklerin de olduğu 345 katılımcı bulunuyor.

Gazze'ye 600 deniz mili uzaklıkta, Yunan kara sularından birkaç mil açıkta düzenlenen saldırıda, sivillerin akıbetine ilişkin sağlıklı bilgi alınamazken, 180'inin İsrail tarafından alıkonduğu bildiriliyor.

Küresel Sumud Filosu yetkilileri, İsrail ordusunun, saldırıda 21 tekneyi alıkoyduğunu, kurtulan 31 teknenin Yunan kara sularına girdiğini aktardı.