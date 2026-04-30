Sumud Filosu'na müdahaleye siyasilerden tepki

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'de yaşanan insani felakete dikkat çekmeyi amaçladığını ifade eden Dışişleri Bakanlığı, müdahaleyi kınayarak uluslararası toplumu ortak bir tutum göstermeye davet etti.

Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinden yayınlanan açıklamada, İsrail müdahalesinin uluslararası hukuka ve insani değerlere saldırı anlamına geldiği vurgulanarak, şu ifadelere yer verildi:

"Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla oluşturulan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı bir korsanlık eylemidir. İsrail, Gazze’deki mazlumların yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insani değerleri ve uluslararası hukuku hedef almıştır.

YOLCULAR İÇİN GEREKLİ TÜM GİRİŞİMLER BAŞLATILDI

İsrail’in bu saldırganlığı aynı zamanda uluslararası sularda seyrüsefer serbestisi ilkesini ihlal etmektedir. İsrail’in bu hukuk tanımaz eylemine karşı uluslararası toplumu ortak bir tutum takınmaya davet ediyoruz. Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu konusunda ilgili diğer ülkelerle beraber gerekli tüm girişimler yapılmaktadır."

TBMM BAŞKANI KURTULMUŞ: BU SALDIRI SAVAŞ SUÇUDUR

Masum Gazze halkı için yola çıkan insanlık cephesinin mensuplarını taşıyan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda gerçekleşen korsan saldırı asla kabul edilemez. Siyonist İsrail terör kuvvetlerinin hukuku, insanlığı ve vicdanı hedef alan bu barbarca eylemi, hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz. Bu saldırı aynı zamanda insanlığa karşı işlenmiş açık bir savaş suçudur. İnsanlık onurundan yana olan herkes, bu saldırılar karşısında sesini yükseltmeli ve Gazze halkına desteğini açıkça ifade etmelidir. Uluslararası toplumun bu sınavı kaybetmemesini temenni ederiz.

ADALET BAKANI AKIN GÜRLEK: FAİLLERİ, HUKUK ÖNÜNDE MUTLAKA HESAP VERECEKTİR

İsrail, Gazze’deki mazlum Filistinlilerin yaşadığı insani felakete dikkat çekmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak tüm insani değerleri ve uluslararası hukuku tanımadığını bir kez daha tüm dünyaya göstermiştir.

Netanyahu ve beraberindeki katliam şebekesi; kadın, çocuk ayırt etmeksizin yürüttükleri sistematik saldırılarla soykırım, insanlığa karşı suçlar, işkence ve kötü muamele gibi en ağır suçları işlemektedir. Bu suçların failleri, hukuk önünde mutlaka hesap verecektir.

Nitekim İsrail'in Gazze’ye insani yardım taşıyan Sumud Filosu’na yönelik önceki saldırısına ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımız döneminde başlatılan soruşturma iddianameye dönüşmüş, yargılama süreci başlamıştır.

Bu süreç, Türk adaletinin uluslararası hukuku savunma konusundaki kararlı duruşunun somut bir göstergesidir. Adaletin tecellisi ve sorumluların hak ettikleri cezaları almaları için ulusal ve uluslararası tüm platformlarda mücadelemizi kararlılıkla sürdürmekteyiz.

Adalet Bakanlığı olarak; Dışişleri Bakanlığımız ve ilgili kurumlarımızla eşgüdüm içinde, vatandaşlarımızın hukukunu en güçlü şekilde koruyacağız. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde İsrail zulmüne karşı Türkiye olarak insanlığın vicdanı olmayı sürdüreceğiz.

İÇİŞLERİ BAKANI ÇİFTÇİ: KABULÜ MÜMKÜN OLMAYAN BİR ZULÜM

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda yapılan müdahale; yalnızca hukuku değil, insanlığın vicdanını da derinden yaralayan, kabulü mümkün olmayan bir zulümdür.

Mazlumların yarasına merhem olmak isteyen sivil insanların engellenmesi, alıkonulması; iyiliğe uzanan ellerin kırılmak istenmesidir. Oysa ki inancımız; mazlumun yanında durmayı, ihtiyaç sahibine el uzatmayı açık bir sorumluluk olarak emreder.

Gazze’de yaşanan acılar artık yalnızca bir coğrafyanın değil, tüm insanlığın imtihanıdır. Bu imtihan karşısında susmak; zulme ortak olmaktır. Zulme rıza göstermemek, hakkı haykırmak ve mazlumun yanında saf tutmak; bizim için sadece bir tercih değil, bir vecibedir.

Dualarımız Gazze’deki kardeşlerimizle…

Rabbim, mazlumların yardımcısı olsun; adaleti, merhameti ve hakkı yeryüzünde hâkim kılsın.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İsrail'in müdahalesine tepki gösterdi. Çelik, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yapılan her girişim asil bir insanlık eylemidir.

İnsanlık adına Gazze’ye yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, “İNSANLIK İTTİFAKI”nı hedef alan bir barbarlıktır.

İsrail’in tüm insanlığı hedef alan bu barbarlığını lanetliyoruz.

İsrail, Gazze’ye yardım götürmeye çalışan Küresel Sumud Filosu’na saldırarak insanlık düşmanı bir suç daha işlemiştir.

İsrail’in bu barbarlığına karşı tüm uluslararası toplum ortak bir cevap vermelidir.

Filoda yer alan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumunu yakından takip ediyoruz.

İLETİŞİM BAŞKANI BURHANETTİN DURAN

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail'e tepkisinde "İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir." dedi. Duran, paylaşımında şu ifadeleri kullandı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na uluslararası sularda İsrail tarafından yapılan müdahale, açık bir hukuk ihlali ve kabul edilemez bir saldırıdır.

Sivillerin vicdanını temsil eden bu girişimin hedef alınması, yalnızca yardım çabalarına değil, insanlığın ortak değerlerine yönelmiş bir tehdittir.

İsrail, bu müdahaleyle uluslararası sularda korsanlık peşinde olduğunu göstermiştir.

Uluslararası toplum, bu pervasızlığa karşı sessiz kalmamalı; hukukun, adaletin ve seyrüsefer özgürlüğünün yanında net bir duruş sergilemelidir.

Filoda bulunan vatandaşlarımızın ve diğer yolcuların durumu, ilgili ülkelerle koordinasyon içinde yakından takip edilmektedir.

BAKAN MEMİŞOĞLU: SUMUD FİLOSU’NA YAPILAN MÜDAHALE İNSANLIK ONURUNUN ÇİĞNENMESİDİR

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Sumud Filosu’na yapılan müdahale yalnızca hukukun değil, insanlık onurunun da çiğnenmesidir" dedi.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Gazze’nin derman bekleyen yaraları, bize tek bir hakikati haykırıyor: Dünyanın ihtiyacı olan, insanlığın yeniden kendi vicdanıyla buluşmasıdır. En temel insani ihtiyaçları olan suya, gıdaya ve umuda ulaşmaya çalışan masumların önünü kesmek korkaklıktır, barbarlıktır. Sumud Filosu’na yapılan müdahale yalnızca hukukun değil, insanlık onurunun da çiğnenmesidir. Bizler, 'bir insanı yaşatmanın tüm insanlığı yaşatmak' olduğuna inanan, şifayı ve merhameti her türlü hesabın üzerinde tutan büyük bir medeniyetin evlatlarıyız. Vicdanların körelmesine, mazlumun feryadının sessizliğe mahkum edilmesine asla izin vermeyeceğiz. Zulmün sıradanlaştırılmak istendiği bir dünyada biz, adaletin ve insanlığı yaşatmanın tarafında dimdik durmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.